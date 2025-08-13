Икономист с мрачна прогноза за доходите на българите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Доц. Косьо Стойчев изрази песимизъм относто повишаване на доходите на българите и ръста в икономиката ни. Според него това няма да се случи скоро. Стойчев смята, че всичко ще започне през по-адаптивния, по-продуктивния и по-интелигентния бизнес, който ще успее да валутиризира и остойности участието на България в еврозоната.

Икономистът се надява да повишим производителността на труда и да се насочим към нови пазарни ниши, с което да влезем в една по-добра хоризонтална и вертикална интеграция със западното или партньори.

Нашата икономика е слабо интегрирана все още икономически, говоря индустриално в продукт. Това че ходим на почивка в Гърция, не ни прави интегрирани с Гърция. Това че си купуваме автомобили от Германия, не ни прави интегрирани на 100% с Германия. Когато продукциите, които получаваме от Германия и които произвеждаме в България, станат взаимнозависими, като по такъв начин се разпределя добавената стойност и заплатите и доходите в Германия растат с темп, с който е сравним с ръста на заплатите в България, тогава можем да говорим за онази конвергенция, за която ставаше дума във финансовия доклад, добави той.

Тоест работата по вдигането на българската икономика и по вдигането на доходите преминава единствено и само през по-качествена, по-ефективна и по-продуктивна бизнес верига. Само здраво стъпила на земята конкурентна среда, в която българските икономически субекти демонстрират много сериозна солидност и много голяма реалистичност, могат да ни доведат постепенно в следващите две-три години до един добър пет-шест процентен годишен ръст на българската икономика. Ние имаме нужда точно от такъв ръст. Ние имаме нужда от пет-шест години, в които имаме около 5% ръст и трябва да го удвоим, каза още в „Твоят ден“ Косьо Стойчев.

