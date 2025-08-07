Икономист срина със земята България

Редактор: Недко Петров

След полунощ влизат в сила новите правила, които са свързани с присъединяването ни към еврозоната. Всяка стока от петък ще е в две цени - в левове и евро, а властите вземат и други мерки, за да не се допусне скок в цените. Коя е причината обаче те все пак да се повишават? Отговор на този актуален въпрос даде икономист. Той коментира също ДДС-то в България и това в другите членки на ЕС, и ще е хубаво, ако бъде чут от управляващите.

Държавата трябваше да направи нещо и промени закона за еврото. Регулаторите вече имат по-силни функции, а надзорните органи ще могат да проверяват търговците сериозно и да проследяват цялата верига на добавена стойност и веригата на доставки, защото тя е доста дълга у нас, започна Румен Гълъбинов.

Стоките се оскъпяват, тъй като от производителя до крайния клиент, до нас потребителите, има много купувачи, прекупвачи, сортировачи, преопаковачи и така нататък. Затова накрая стоката се озовава с 30-40-50% по-скъпа, а не се е променила добавената й стойност. Тоест тя си е останала същата, че даже може и да е с по-лошо качество, защото хранителните стоки имат срок на годност. Така че да видим как ще се приложат тези нови правомощия и дали те ще допринесат за по-добър контрол на цените, за да не се изродят в някакъв административен произвол и да попречат на пазара, добави той.

Бих искал да спомена, че България и Дания са единствените две държави в Европейския съюз с недиференцирано ДДС, което е едно и също. Дания е с 25%, при нас е 20%, обаче няма изключение. Във всички държави от еврозоната, към които ние ще се присъединим буквално след няколко месеца, ДДС-то на храни и лекарства е поне два пъти по-ниско от общата ставка. А това оказва влияние на ценообразуване, заяви още по бТВ Гълъбинов.

