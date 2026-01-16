Икономист за еврото: Истерия нямаше, докато депутатите не се върнаха на работа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Въвеждането на еврото у нас става по-спокойно от очакваното, не се стигна до истериасване. Държавните органи често са в новините, тяхното спокойно говорене помага. Въобще въвеждането на еврото си вървеше добре докато депутатите не се върнаха на работа, защото реално с някои изключения, нямаше проблем. Голямото разтърсване дойде от депутатите, които ще с първия си работен ден не беше ясно как ще гласуваме и как излизаме от тези избори и създадоха голяма опасност за бизнессредата със закона за антиспекулата.

Това коментира пред БНТ икономистът Петър Ганев.

В първия евробюджет искам да видя как се сменя посоката. Ние не трябва да гледаме счетоводното салдо, а дали с харченето си променяме качеството на живот на хората. Т.е. в него трябва да видим как парите за здраве удължават живота на хората в България, парите за образование подобряват резултатите на децата в международните тестове, как услугите се подобряват, посочи той.

И е убеден, че макар и в сложна ситуация, България може да има политики и бюджет, които правят страната ни една от най-бързоразвиващите се в Европа, защото условия за това в крайна сметка има.

Оптимизмът може да се предаде в това като в следващите седмици имаме спокойствието, за което има нужда политиците и депутатите малко да си починат. Когато те заседават, няма спокойствие, защото всички са на тръни какво ли ще гласуват, коментира Ганев.

