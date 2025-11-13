Икономист за вдигането на налозите: 5500 лева ще изчезнат от бюджета на едно семейство с двама работещи

Кадър БТВ

Бюджетът влиза в парламента във вида, в който го одобрява мнозинството без провеждане на така наречената тристранка.

„Това е много лош сигнал. В български язик понякога имаме бедност на думите, защото израза „чиновници“, „държавни служители“, с които наричаме и политиците, е доста грешен. Много по-добър е английският израз - public servants и е добре да напомняме по-често, че политиците и цялата администрация, институциите - те са обществени служители. И всъщност, бидейки служители, те оперират с парите, които ние им даваме. Те нямат собствени пари“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Добромир Иванов, изпълнителен директор на БЕСКО.

„Този, който дава парите, е този, който е шефът, образно казано, и е доста нелепа ситуацията, в която така се губи връзката между тези, на които ние даваме пари, за да нобслужат нашия интереси, и това, което те правят за нас“, посочи той.

Колко ще получаваме, ако 4000 лева ни беше за платата през 2020 - спрямо, тогавашната финансова рамка, и сега - 2026 година пак?

„Това е една много проста сметка, която е само следствие на политически решения - какво се случва с нашите пари. Буквално как парите от джоба ни излитат - само с решения, които касаят бюджета“, посочи Добромир Иванов.

„Затова и всички тези хора, които казват – „мен политиката не ме вълнува“, „не ми се ходи на избори“,“ то няма значение“. Както не ти се ходи на избори и няма значение, така от джоба ти, въобще почти всяка година, една сума просто ти се взима през промени, които се правят с бюджета“, обясни той и посочи, че това са главно промени, свързани с осигуровките.

„Това е вдигането на максималния осигурителен праг и сега - вдигането и на самата осигурителна тежест. Последното го сметнахме - будни граждани, заедно с изкуствен интелект, направиха един калкулатор, който и вие отразихте, на заплата 2026. Всеки може да си види от сегашната му заплата колко пари ще изчезнат за догодина“, коментира Добромир Иванов.

„Това са ни 232 лева на месец. Това в годината прави над 2700 лева за един човек. Това, ако е семейство с двама работещи, означава, че около 5500 лева по-скоро са изчезнали от бюджета на едно семейство“, обясни още той.

„Абсолютно са ти взети от джоба тия пари“, категоричен е той.

„Голямата ни критика и на нас, и на много други хора, е, че ги няма подобренията на услугите. Един човек, който обиквено е на светло - плаща си всичко, млад човек, гледа деца, семейство, и тези пари вместо да си ги гледа за семейството, му ги взима държавата. А отсреща децата ни ходят в частни детски градини, защото места няма. Ходим в частни училища, защото услугата, която образованието ни предлага, е просто ужасна. Частни лекари, защото здравоопазването го знаем как е. Грижим се за нашите родители, защото пенсионната система малко не работи и трябва да се грижим за тях. Пътищата ги виждаме - по какви пътища караме, по тротоарите, като ти се роди дете и буташ количка, виждаш какви са. Всичко, което ние очакваме държавата да ни даде срещу парите, които ние ѝ даваме, е в ужасяващо състояние“, посочи Добромир Иванов.

Разходите за работодателя

„Един работещ човек става все по-скъп, обаче става все по-беден. И това не е проблем само на работодателя. Тези около 550 лева някъде - общата загуба и на служителя, и на работодателя месечно, са пари, които ако не бяха взети, са парите, с които можеше да ти се вдигне заплата, да ти се дадат бонуси, да ти се дадат някакви други придобивки на работа“, посочи Добромир Иванов.

„Цялата война, която е обявена, е срещу двата милиона работещи хора. И това, което ние виждаме, е, че в момента се прави опит заради липса на каквато и да е друга идея, как да се спечели гласа на тия два милиона души - да им се обяви война на тях, за да се борят с пари директно, за да се спечелят голосовете на тези 600 хиляди, които са на държавния бюджет“, обясни още той.

По думите му много скоро ще стартира легално кампания как хората да не плащат данъци и осигуровки, защото има много легални начини, човек да си ги вземе всичките пари - и сам да реши колко да се осигурява, как да се осигурява - съвсем законно, включително и извън България.

