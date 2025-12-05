Икономистът Гарабед Минасян: Цените не могат да останат на това равнище, неизбежно ще се качат

кадър: Bulgaria ON AIR

"Назряха проблеми. Най-неприятното е несигурното поведение на правителството. Отнася се без уважение към различни представители на обществото. Това е причината, поради която е редно опозицията е да търси решение. Въпросът е какво ще стане след това", заяви икономистът проф. Гарабед Минасян пред "Денят ON AIR".

По думите му нещата изглеждат много неустойчиви. Той е скептичен, че ще се намери решение на проблема.

"Държавният бюджет не е просто събиране и раздаване на пари. Той е най-силният инструмент за управление на икономиката и обществото. Чрез бюджета правителството трябва да провежда своята политика, свързана с развитието на икономиката и развитието на обществото", подчерта проф. Минасян пред Bulgaria ON AIR.

Според него "поведението и на критикарите не е достатъчно издържано". Не толкова от страна на синдикатите, отбеляза гостът.

"Социалното разслоение у нас е най-голямо в Европейския съюз. Нито едно правителство не взе отношение за равнището на социално разслоение. За решаването на този проблем трябва да се провеждат решителни мерки, които правителството не иска да направи. Бяга и върви по инерция", обясни икономистът.

Той е на мнение, че най-важно е правителството да очертае проблемите в страната и как ще подходи към решаването им. "Профсъюзите настояват за повишаване на доходите, съвсем нормално е и не може да се удържи. След като сме влезли в Еврозоната, наивно е да се мисли, че доходите и цените биха могли да останат на тези равнища. Правителството трябва да убеди обществото, че мерките, които предприема, ще доведат до добри резултати. Цените не могат да останат на това равнище, неизбежно ще се качат", каза още проф. Минасян.

Икономистът изтъкна. че тази година инфлацията у нас ще бъде двойно по-голяма от тази в Еврозоната: "За следващата година се предвижда инфлацията да бъде 3,5%, при условие че в Еврозоната ще се поддържа инфлация от 2%".

Запитан откъде властта ще намери дупката в бюджета, която се заформи след оттеглянето на план-сметката, гостът отбеляза, че правителството мълчи и вдига ръце.

Бизнесът не е наясно какво точно иска, смята проф. Минасян.

"Поддържането на този плосък данък не е благоприятно за държавата. Тези капитали не се връщат в икономиката, а напускат страната. За последните 5 години имаме средногодишно изтичане на български капитали в размер на 8 млрд. евро. Трябва да се поеме отговорност. Правителството бяга от отговорност", заключи икономистът.

