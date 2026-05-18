Икономистът Георги Ганев: Влизането на нови играчи е това, което натиска цените надолу

кадър: Bulgaria ON AIR

Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че се затварят първите и най-видимите кранчета, през които изтича общественият ресурс.

"Харесва ми да чуя заявка за подобен приоритет. Разликата с немалко предишни правителства е, че сега има 131 депутати зад тези думи. При политическа воля кранчета могат да бъдат спрени. Хранилките са в разходната част. Могат да се постигат ефекти от обществени поръчки без да се намалява бройката само поради по-добри процедури, спиране на привилегировани отношения, спиране на предварителни плащания върху зеленя поляна. Само по тази линия може би поне по няколко стотин милиона евро на година могат да се спестят", заяви икономистът Георги Ганев в "Денят ON AIR".

Според него злоупотребата през последните години е намаляла, но със сигурност не е изчезнала.

"От общинската капиталова програма могат да се спрат много кранчета. Това, което бави един бюджет, са всички обсъждания, но те трябва да се направят със стегната и дисциплинирана крачка. Обикновено българската администрация е по-склонна да избожда очи и да подхожда бюрократично. Да прехвърля огромни разходи върху бизнеса, които се сещаме колко несправедливо ще се разпределят", допълни той за Bulgaria ON AIR.

В големите търговски вериги инфлацията е най-малка, убеден е Ганев.

"Малко обсесираме с мисълта, че дерат населението. Цените в тях далеч не са толкова големи, колкото в някои ресторанти. Германия не е България, там контекстът е различен. При нас проблемите са другаде. Единственото, което България може да направи, е на освободи някакви резерви от петрол", посочи гостът.

По думите му надценките в България са граматично по-ниски от 130%.

"Ще се натиска ръстът на цените да е по-нисък с повече конкуренция, когато всеки се съревновава с другия. Влизането на нови играчи е това, което натиска цените надолу. Тази битка не е кратка. Скрит дефицит няма. Годините, в които можеше да се крие, отдавна отминаха. Имаме един скелет от 1 млрд. лв., които бяха взети предварително. Не е катастрофално положението. Съотношението в бюджетния дефицит е 3,4% - сериозно, но не е катастрофа", изтъкна Ганев.

