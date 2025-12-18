Икономистът Красен Станчев: Има риск страната да бъде управлявана продължително време от служебно правителство

кадър бТВ

Удължаването на действието на държавния бюджет не носи автоматично риск от увеличаване на дълга, но крие сериозни опасности, свързани с разходната политика и управлението на ключови държавни договори. Това заяви доц. Красен Станчев – преподавател в Софийския университет и основател на Института за пазарна икономика в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио ФОКУС.



По думите му положителен е фактът, че държавата ще може да харчи "само в рамките на събраните приходи“, което представлява "възстановяване на една норма от Закона за публичните финанси, нарушена в края на 2020 година“. В същото време Станчев предупреди, че рисковете остават, особено ако се запазят увеличенията на заплатите в сектори без реален икономически принос. "Имахме увеличение на заплащането в отрасли, които не произвеждат нищо – от ДАНС до избрани държавни служители. Ако това се запази, нищо не се променя“, посочи той.



Според икономиста допълнителен риск произтича от възможността страната да бъде управлявана продължително време от служебно правителство заради предсрочни избори. Това може да създаде проблеми с дългосрочни и изтичащи договори, включително в енергетиката. "Има проблематични съвпадения между периода на служебното управление и изтичането на ключови договори, като този за изкупуване на електроенергия от "Марица Изток 1“, заяви Станчев.



Той предупреди, че отлагането на нов бюджет не означава отказ от заложените в проектобюджета идеи. "Увеличението на заплатите в държавния сектор е около пет пъти по-високо от ръста на производителността и около три пъти по-високо от ръста на БВП“, каза икономистът. По думите му, ако този подход не бъде изоставен, "тези решения ще се върнат като проблем през 2027 година, и то с по-силни негативни ефекти“.



Доц. Станчев предупреди, че евентуално ретроактивно изплащане на увеличения на заплатите би създало сериозен натиск върху бюджета. Той определи ситуацията в парламента като съревнование между партии за разширяване на държавната администрация. "Има нещо като клептократична коалиция, в която партиите се надпреварват кой ще назначи повече хора в държавния сектор, за да си осигури избирателна база“, заяви той.



Ако този модел се запази, страната може да се изправи пред "румънски сценарий“ с високи дефицити и последващи съкращения на разходи. "Това означава намаляване на разходите за заплати, пенсии и текущи нужди“, предупреди икономистът.

