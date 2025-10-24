Икономистът Юлиян Войнов обясни какво ще се случи с бензина у нас

кадър: Bulgaria ON AIR

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна.

"Едва ли ще стигнем до положение, в което да няма горива в България. И по време на газовата криза имаше сериозни спекулации, включително опасенията, че Европа и светът ще останат без газ - не го видяхме. Пазарът на горива е разпределен в целия свят. Има достатъчно мощности", каза икономистът Юлиян Войнов в предаването "Денят ON AIR".

Според него от гледна точка на количества няма да има сериозен проблем.

"Въпросът е от финансова гледна точка. Санкциите засягат разплащанията на "Лукойл". Този процес трябва да бъде преодолян, ако "Лукойл" продължи да работи", допълни Войнов.

"Лукойл" е стратегическа за нашия регион, осигуряваща голяма част от доставките на горива, подчерта икономистът Преслав Райков пред Bulgaria ON AIR.

"Трябваше да сме подготвени. Това е сценарий, за който се знаеше, че ще се стигне до него, през последните три години. Надявам се да имаме добре изграден план. Не смятам, че ще има огромни сътресения на пазара на горива в региона. Няма да се стигне до дефицити", изрази мнение Райков.

"Ситуацията в момента е 70% политическа, отколкото икономическа. Това с ДАНС беше политически ход", смята още Райков.

Единственият вариант, който трябва да се обмисля в момента, е рафинерията да бъде да продадена на голям, международен играч, коментира Войнов.

"Тези играчи се знаят кои са. Ако се тръгне в посока да се фаворизира някакъв български играч, свързан с българските управляващи, ще се загуби много време и ще има неприятни последици. Има заявен интерес. Трябва да се подходи държавнически. Ако се мисли рационално, могат да се намерят варианти", изтъкна Войнов.

По думите на Райков петролът върти света: "Петролът е основното гориво. Този нефтохимичен комплекс трябва да бъде опериран ефективно, за да е печеливш".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!