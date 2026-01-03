Икономистът и шеф в БНБ Илия Лингорски: Хората свикват бързо с промяната.

кадър,архив: БНТ

Преходният период, в който левът и еврото ще бъдат едновременно в обращение, ще продължи един месец и е напълно достатъчен, заяви Илия Лингорски, член на УС на Българската народна банка в "Денят започва с Георги Любенов".

"Този период, който е от един месец, мисля, че е напълно достатъчен. Нито е малко, нито е много", коментира той и подчерта, че темпото на изтегляне на лева от обращение вече показва, че хората свикват бързо с промяната.

По думите му само през декември левовата наличност е намаляла с над 4,4 млрд. лева, а през последните два работни дни преди Нова година - с над 1 млрд. лева.

БНБ наблюдава как гражданите съзнателно плащат в магазини с левове, за да ги използват преди края на преходния период.

"Масово в момента хората плащат с левове, за да изразходват това, което имат - това е и смисълът на двойното обращение".

Лингорски напомни, че няма нужда от опашки по банките и обменните бюра, защото обмяната на левове в евро на практика е безсрочна.

"Обмяната на левове в евро е безсрочна - хората ще могат да обменят спокойно и след този период", увери той.

Събраните левове се прибират от търговската мрежа и банките и се подготвят за унищожаване. Монетите ще бъдат претопени, а банкнотите - унищожени по специална технология, обясни Илия Лингорски за БНБ.

"При банкнотите процесът е по-различен - няма да ги горим като обикновена хартия", уточни той.

Лингорски подчерта, че машините и капацитетът за печат на пари няма да бъдат спирани.

"България отдавна печата евро и за други централни банки", каза той и допълни, че страната участва в общата система на ЕЦБ за производство на евробанкноти.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!