Икономистът на КНСБ: Представете си бизнеса с една голяма базука. А на нас ни взеха и прашката

Колаж бТВ

„Намираме се на мач без съдия. Съдията го няма. Представете си отсреща бизнеса с една голяма пушка, с една голяма базука. И си представете нас — представителите на работниците, с една малка прашка. Вчера на комисия ни взеха и прашката и ни казаха: „Ходете се разбирайте с базуката“. И очакват да имаме, как да кажа, някакъв успех”. Това коментира в предаването „Лице в лице“ Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, относно бюджета, който трябва да бъде приет утре в парламента.

„Служебна победа за бизнеса. Даже мачът в момента не се играе“, заяви той.

„Ние не можем да договорим какъвто и да е ръст. Или ако договорим, той ще е с 10–20 евро и със сигурност няма да е такъв ръст, какъвто даваше настоящият механизъм. Давам само пример - според сегашната формула на 1 януари минималната заплата трябваше да бъде 700 евро, ако вчера не бяха махнали този механизъм“, посочи Любослав Костов.

„Така че колко ще бъде догодина, предстои да разберем. Към момента няма човек в държавата, който да ви отговори на този въпрос. Колко ще е минималната заплата след 5 месеца“, уточни той.

"Минималната заплата е в параграф 44 на Закона за бюджета, който отменя член 244 линия 2 от Кодекса на труда", заяви икономистът.

"Инфлацията е най-добрият приятел на всеки финансов министър. А както знаем, инфлацията в момента не е 4,2%. Само за справка, Гълъб Донов работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, вече инфлацията е към 7%. До края на годината, в зависимост от това какво се случи с войната в Иран, много са факторите, но най-вероятно може и повече да стигне", коментира Костов.

"Следващата седмица ще представим издръжката на живота, но това, което имаме като данни за малката кошница, имаме огромни разлики между цени на дребно и цени на едро — от 30% до 130%", отбеляза той.

По думите му сиренето в България е 125% от цената на средноевропейското сирене.

Редактор "Екип на Петел",

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