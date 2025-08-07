Икономисти: Държавната верига „Магазин за хората” е обречена

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Икономисти изразиха крайно негативно мнение за новата държавна верига „Магазин за хората” и предрекоха, че тя няма да просъществува и със сигурност няма да промени обстановката на пазара. Левон Хампарцумян, Михаил Кръстев и Никола Янков коментираха държавните магазини предимно с ирония в студиото на Нова телевизия.

„С 10-те милиона за създаването на веригата могат да се направят само 2-3 екскурзии до Северна Корея, да се види как се правят държавни магазини”, подигра се Хампарцумян. Той предрече, че първият открит „Магазин за хората” вероятно ще е и последният.

Никола Янков пък обясни, че държавата не може да субсидира търговски дружества, дори и нейна собственост, защото това е нарушение на закона. Той обясни, че ако се мислеше наистина за хората, те трябваше да се подпомогнат със социална помощ под формата на купони, както се прави по цял свят.

„Докато мине сутрешния блок на Нова тв, хората вече ще са изхарчили 10 милиона в магазините”, заяви икономистът.

Колегата му Михаил Кръстев също не видя нищо положително в създаването на държавна търговска верига. Той подчерта, че не е ясно откъде ще идват средствата за откриването и поддържането на магазини, при положение, че бюджетът е на дефицит. „Трябва корекции в бюджетните разходи”, категоричен беше той.

„Всеки ли ще пазарува в тези магазини? В крайна сметка всички сме хора”, включи се в тона на събеседниците си водещият Виктор Николаев. Мира Иванова пък допълни, че на входа на магазина може да се сложи тебелка „Забранено за милионери”.

