Икономисти: Крайно време е да се сложи точка

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Положението с бюджета на държавата за следващата година не е бедствено. Последните пет години са такива - балансовото число на бюджета се увеличава. Това тръгна от ковид, защото трябваше да се преодоляват последиците. Не мисля, че трябва да се отива в крайности и да се правят някакви апокалиптични квалификации. Но трябва още време, трябва тристранката да се събере като партньорство, и ще се постигне споразумение по някои от спорните въпроси.

Това коментира пред Нова тв икономистът Румен Гълъбинов.

Държавата в продължение на повече от 20 години се занимаваше да преразпределя 40% от БВП дори и в добри години. Това са разходите. Сега държавата иска да похарчи 45%, т.е. много повече като дял от икономиката. Въпросът е може ли данъчната ни система да събере толкова приходи. Отговорът е не и затова има вече предложение за вдигане на данъците, коментира Лъчезар Богданов.

Проблемът е, че разходите устойчиво растат по-бързо от икономиката, а приходите не могат да растат толкова бързо, ако не вдигат данъчните ставки. Така че данъчната тежест и догодина ще се вдигне, а може да стигнем до момент, в който дори вдигането на данъчите няма да ни спаси от свръхдефицит, посочи той.

България харчи най-много като дял от БВП в цяла Европа за вътрешен ред и сигурност. Разходите на персонал ще са 20% по-високи. Така че нека сравним с колко расте икономиката за една година и с колко заплатите в целия публичен сектор. Как така населението на страната постоянно намалява, а назначенията в публичния сектор растат?, коментира Богданов.

Въпросът е до кога ще продължи това, кога ще се прояви здрав разум и ще се каже, че разходите повече не могат да растат, коментира той.

Тези 2% ръст на пенсионната осигуровка не е края, разбирате ли. До тук няма да приключи това увеличение, посочи той.

Още не сме сценария на Франция или Румъния. Но трябва да се направи оптимизация на разходите. Това ни го казват и от Европа. Ние имаме успехи за последните 25 години, но работата не е свършила. Сега е въпрос да успеем да се възползваме от еврозоната, да привлечем крупни инвестиции. У нас все още данъчната тежест е по-ниска от други страни, коментира Гълъбинов.

