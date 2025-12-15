Икономисти: Удължителният бюджет не засяга нито пенсиите, нито еврото, нито цените

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След големите протести по площадите ГЕРБ каза, че повече няма да се занимава с бюджета на страната за 2026 година, което напрактика означа, че влизаме в новата година с 1/12 от предходния бюджет. Какво обаче означава това?

Удължителния бюджет всъщност е най-близо до възможностите на българската иконимика в момента и от гледна точка на реализация на приходи, и ог гледна точка на възможности за разходи. Т.е. бюджетът за 2025 година е подходящ и за 2026 година.

Това коментира пред Нова тв икономистът Васил Караиванов.

Критиките към първия и втория бюджет на правителството в оставка бяха основно в разходната част. Удължителен бюджет поне за първите три месеци на годината озаптява разходната част, така че очевидно критиките трябва да са по-малко, ако се приеме удължителен бюджет. Разбира се има и други трудности, не е хубаво да влизаме без финансова рамка в следващата година. Но ако тя нанася щети, както щеше да е в проекто-бюджета, по-добре е удължителен бюджет, съгласи се с тезата на колегата си икономистът Михаил Кръстев.

В тази ситуация нов бюджет може да се появи около ааприл - май. В него могат да се коригират определени заплати със задна дата, както бе станало в сферата на образованието преди време, обясни Караиванов.

Автоматизмите за заплатите в удължителния бюджет трябва да бъдат замразени, просто защото няма средства за тях. Тук не говорим за политическо решение, за социален диалог, а за елементарна математика - има ли пари за тези увеличения или не. Такива пари в бюджета за 2026 година нямаше, затова беше въведено замлазяване, няма да ги има тези пари и в удължителния бюджет. Това обаче не се отнася за пенсиите. Те се индексират от лятото, така че дотогава вече ще имаме бюджет и пенсиите няма да бъдат замразени, коментира Кръстев.

По закон удължаването на стар бюджет е за срок от три месеца. След изтичането на този период той отново може да бъде удължен, но това става с решение на парламентарно мнозинство, а щом такова е налично, то може да приеме нов бюджет, обясни още той.

Трябва да разберем, че фискалната рамка не е счетоводна процедура, а борба на интереси на различните слоеве на българското общество и постигането на компромис. След като такъв не е постигнат, очевидно нямаме и нов бюджет. Затова голямата заплаха, която се отправя към стабилността на страната във връзка с въвеждането на еврото, е нещо, което няма да се случи, обясни още Кръстев.

И допълни, че заплахата за покачването на цените заради липсата на правителство и нов бюджет е също толкова нелепа, тъй като цените по никакъв начин не се влияят от властта.

