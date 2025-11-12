Икономисти за Бюджет 2026: Трябва да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите

кадър: Bulgaria ON AIR

"Бюджетът е функция на политиките, които са си поставили депутатите през следващата година. В този бюджет не виждаме политики. Миналият беше късно направен, нямаше програма, но беше приет по някакъв начин. Този, който е първият в Еврозоната, трябва да даде ясни послания към инвеститорите, това не го виждаме", заяви бившият министър на икономиката Даниела Везиева в "Денят ON AIR".

Според икономиста д-р Юлиан Войнов средствата, които ще бъдат взети от икономиката, ще бъдат дадени на тези, които ще подкрепят бъдещите действия на управляващите.

"Противоречията са изключително сериозни. Цялата тежест пада върху бизнеса. Всички разбират, че има разходи, които са предварително заложени, без да съответстват на ситуацията в страната. Тези разходи не стимулират икономиката, а дават стимул на конкретна група хора и е ясно защо се увеличават - да защитават едни управляващи, които тръгват срещу бизнеса", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите на Везиева това не е бюджет на реформите и политиките - не изпълнява основните си функции

"Не виждаме балансирания подход. Нарушена е макрорамката с осигурителната тежест, затова е и реакцията на бизнеса, която е съвсем резонна. Трябва да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите. Това води след себе си лавина и изкривяване на пазара. Ще качим инфлацията, ще намалеят доходите на хората. Цялото напрежение идва от това, че няма комуникация и анализ. Важно е да получим отлагане с 6 месеца за "Лукойл". Продажбата няма да е лесна", обясни гостът.

Ще е негативно за страната да влезем в икономически сценарий като гръцката или румънската криза, категоричен е д-р Войнов.

"Всички очаквахме, че бюджетът за следващата година ще бъде по-добре структуриран, ще има реформи. Виждаме точно обратното. Липсата на политически решения задълбочава проблемите. Не може икономиката да спада производството последните 3 години. Производството затъва и никой не поема мерки. Увеличават се данъците точно на този бизнес, който дърпа икономиката", обясни икономистът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!