Илашчук: Покрай усилията за мирен диалог Русия продължава цинично да обстрелва цивилни обекти

Снимка: Булфото

Свидетели сме, че покрай активните и неуморими усилия за мирен диалог, покрай усилията на САЩ, Европейския съюз и НАТО да се спре войната, Русия и режимът на Кремъл продължават цинично и варварски да обстрелват мирните жители, да разрушават цивилни обекти в Украйна. Това каза на пресконференция Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България.

Посланик Илашчук участва в пресконференция по повод посещението в Украйна на делегация от български независими експерти, по покана на президента Володимир Зеленски.

Със собствените си очи те имаха възможността да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността, посочи посланик Илашчук, цитирана от БТА.

Изключително ценно е за нас, че видни български политици, бивши министри и общественици се присъединиха към събитието, организирано с цел да се насърчава диалог и дискусия в международната общност към засилване на подкрепата за Украйна, каза още тя.

На пресконференцията беше съобщено, че участници в делегацията са били Соломон Паси, президент-основател на Атлантическия клуб в България; Максим Бехар, вицепрезидент на Атлантическия клуб; Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб; Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България (АСБ). В Украйна са били Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и журналистът и водещ от бТВ Светослав Иванов.

Изразявам нашата дълбока благодарност към българския народ, към България, към правителството, към обществените и неправителствените организации, към доброволците, към културните и образователните институции, към бизнеса и към всички наши искрени приятели, които подкрепят Украйна. Заедно и обединени сме силни, подчерта още Олеся Илашчук.

На въпрос, свързан с излязла в медии информация, че бившият украински външен министър Дмитро Кулеба е напуснал страната, посланикът отговори, че няма така информация и това не е тема на днешната пресконференция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!