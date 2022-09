Илхам Алиев: Азербайджанският газ пристига в България, но ще предприемем допълнителни мерки

снимка The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan

Азербайджанският газ пристига в България, но ще предприемем допълнителни мерки в сферата на енергетиката. Това съобщи президентът на Азебрайджан Илхам Алиев, който е на посещение у нас.

"По време на срещата на "четири" очи видяхме какъв откровен диалог успяхме да установим и знам, че ще имаме значителен успех след тази визита", посочи той.

"България и Азербайджан са приятели и стратегически партньори. Щом се касае до политическите отношения достатъчно е да кажем за редицата срещи на министерско равнище и моето посещение, леко закъсняло, за съжаление, заради ковид", продължи той, предаде Евроком.

"Ще предприемем допълнителни мерки в сферата на енергетиката. Азербайджанският газ пристига в България. Днес на срещата обсъдихме допълнителни количества и обеми към България", добави азербайджанският държавен глава.

По думите му Азербайджан има способност да изнася огромни количества газ.

