Илиан Илиев: Беше добра атмосферата. Съжалявам, естествено, че не можахме да победим

Снимка: Булфото

"На тeзи условия мисля, че се получи мач. Точно като се гледаше на ВАР дали е червен картон или не, ми мина мисълта за предния мач, когато имаше изгонване. Водехме 1:0 и стана равен резултатът и да ви кажа честно, вътрешно даже не исках да се потвърждава и да ставаме с човек повече", коментира треньорът на Черно море - Илиан Илиев, червения картон на Мартин Георгиев от Спартак.

"Доволен съм от футболистите като цяло - като желание, влизане в мача. Спартак се прибраха второто полувреме, което нормално при тази ситуация и при този терен, и имаха доста евентуални опасности за контраатака. Успяхме да ги предотвратим", каза още наставникът на "моряците".

"Единственото, от което не че съм недоволен, но трябва да работим, знаете го още от първия полусезон - за самочувствието в пеналта или в последните 30 метра. Имахме достатъчно ситуации, ако имаше малко повече самочувствие и увереност да я спреш топката, да я насочиш… Имахме ситуации и на Селсо Сидни, и на Берк Бейхан, и на Хорхе Падиля, на Георги Лазаров после, но има такива мачове, в които се вижда, че не иска да влезе и нищо не можем да направим", заяви още Илиан Илиев.

Той каза още, че няма претенции към нито един от футболистите си. "Васил Панайотов си е изкълчил глезена, дано да няма някакво разтежение или скъсани връзки за нещастие. Сега отива на снимка и това е", обясни той ситуацията около контузения играч.

"Беше добра атмосферата. Съжалявам, естествено, че не можахме да победим. Но това е, продължаваме напред. Ние имаме някои липси, които предвид на това, че имаме сега двама футболисти, които си доста време извън строя, Васко също ще излезе, и нямаме много варианти откъм опитни играчи. На някои от малките ще му излезе късметът", коментира отбора си наставникът.

Все още не може да каже кога ще се върнат на терена Андреяс Калкан и Димитър Тонев. "Сложна работа, не можем да кажем някакъв срок. Сега гледаме тези, които са здрави, много пъти сме го правили и в трудни ситуации сме успявали да намерим изход", обясни Илиан Илиев.

