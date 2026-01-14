Илиан Илиев: Доволни сме и от двете контроли досега

Снимка: Булфото

Доволни сме и от двете контроли. Това каза наставникът на Черно море - Илиан Илиев, след контролата с Добруджа, завършила при 0:1 за отбора от Добрич.

"В Румъния изиграхме по 60 минути - 120 минути, тук пък стана по-здрав сблъсък. Особено първото полувреме имаше доста игрово време. Второто по-малко, но съм доволен и от двете формации, които играха. Говоря като натоварване. Сега, чисто футболно имаме още да израстваме, както се казва", добави още треньорът на "моряците", цитиран от БТА.

Едната от двете контроли, които ще се играят на 28 януари, ще е на стадион „Младост“.

"Момчетата от школата се представиха добре в първия мач, някои продължават да тренират, други се върнаха в школата. Знаете, че при нас ако имаме нужда от някого от малките веднага го качваме горе. На този етап не мислим за трансфер, в смисъл със сигурност, може би, имаме нужда на една-две позиции, но на този етап нямаме нови", заяви Илиев.

