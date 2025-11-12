Илиан Илиев: Доволни сме от почти всичко, с изключение на контузията на Живко Атанасов

Снимка: Булфото

„Полезна контрола. Ние винаги го правим - тези, които играят по-малко мисля, че днес влязоха и играха сериозно, което е важно. После второто полувреме малко се развали, но това не е толкова мач като мач, а като натоварване." Това каза треньорът на Черно море - Илиан Илиев, след контролата на "моряците" с Добруджа, завършила 3:0 за домакините.

"Неприятно е, че Живко Атанасов получи контузия, като цяло това е неприятно. Другите се представиха според очакванията. Казах, от желанието сме доволни. Със сигурност може и повече. Казах, че сме доволни от почти всичко, с изключение, че Живко Атанасов получи неприятна контузия, която може би ще го извади от мача с Локомотив София", каза още наставникът на варненци, цитиран от БТА.

"Следващата седмица може би и Димитър Тонев, и Берк Бейхан ще започнат да тренират се с отбора, но не знаем в каква степен са готови. Особено Берк Бейхан - два месеца се възстановява. Но със сигурност и двамата трудно ще са готови за мача с Локомотив София", уточни Илиан Илиев.

