Илиан Илиев: Доволни сме от старанието

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Черно море - Илиан Илиев, сподели, че е доволен от старанието на футболистите в контролата с Добруджа, завършила с успех с 3:0 за "моряците".

"Винаги правим в почивката контрола. Доволни сме от старанието. Първо, резултатът не е водещ. Второ, беше да натрупат повече минути, тези, които не са играли. Направиха го. Това беше главното в тази контрола", заяви Илиан Илиев, цитиран от Dsport.

"Имаме други критерии за добро представяне, така че като цяло съм доволен от желанието на футболистите. Някои са така - по-бавно се адаптират, но това си е нормален процес", каза наставникът за Густаво Франсо.

"Кристиян Михайлов и Емо Няголов, двамата са 2008-а година. Показват някои неща, имат още доста да работят, за да влязат да са на 100% готови за А група, макар че първите индикации са добри", добави Илиев.

