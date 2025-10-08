Илиан Илиев: Доволни сме от старанието
Снимка: Булфото
Старши треньорът на Черно море - Илиан Илиев, сподели, че е доволен от старанието на футболистите в контролата с Добруджа, завършила с успех с 3:0 за "моряците".
"Винаги правим в почивката контрола. Доволни сме от старанието. Първо, резултатът не е водещ. Второ, беше да натрупат повече минути, тези, които не са играли. Направиха го. Това беше главното в тази контрола", заяви Илиан Илиев, цитиран от Dsport.
"Имаме други критерии за добро представяне, така че като цяло съм доволен от желанието на футболистите. Някои са така - по-бавно се адаптират, но това си е нормален процес", каза наставникът за Густаво Франсо.
"Кристиян Михайлов и Емо Няголов, двамата са 2008-а година. Показват някои неща, имат още доста да работят, за да влязат да са на 100% готови за А група, макар че първите индикации са добри", добави Илиев.
