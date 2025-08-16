Илиан Илиев: Казахме си някои неща на полувремето, "Спартак" показа лице и желание

Снимка: Булфото

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев бе доволен от успеха на "моряците" срещу "Спартак" с 3:1 в дербито на петия кръг от efbet Лига.

"Ние влязохме добре с гол в мача, но отстъпихме инициативата на съперника. Поведохме с 2:1, а след изравнителния гол съперникът играеше по-добре. Създадоха ни повече главоболия. На полувремето си казахме някои неща на полувремето, защото, ако продължавахме така, нямаше да спечелим. Второто полувреме бяхме по-добрият отбор, владеехме инициативата. Поздравявам "Спартак", показаха, че имат лице и желание. Успяхме да свалим топката на земята, а когато това се случва, имаме аргументи да създадем опасности в атака", заяви пред Diema Sport той.

"Младите си защитават мястото на терена. Можем да взимаме и млади чужденци. Налагаме и български футболисти. Смятам, че имат качества играчите да играят и по-добре. Със сигурност ни трябва време. Задържахме нашия стил на игра, има какво да подобряваме, особено при играта без топка. Нека да си починем и да отпразнуваме победата, а от понеделник мислим за "Локомотив", добави специалистът.

