Илиан Илиев: Липсва ни класа в завършващата фаза

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призна, че в неговия тим липсва класа в завършващата фаза след загубата с 0:1 от Ботев (Пловдив) в среща от третия кръг на Първа лига. Така "моряците" остават без успех от началото на новия сезон.

"Резултатът е водещ. Поздравявам Ботев за победата. Влязохме по-добре в мача. Футболистите на Ботев бяха по-нервни. Създадохме няколко опасности, но не успяхме да ги завършим. След дузпата домакините се успокоиха. Липсва ни малко класа в завършващата фаза - в последните тридесет метра. Имаме някои хора, които трябва да влизат по-бързо в отбора, защото са закъснели с подготовката. Това са ни резервите. Трябва да продължим да работим, за да се развиваме", заяви след срещата наставникът на "моряците".

"Играхме с един отбор, който има по-големи ресурси от нас. Целта и програмата ни е такава, че трябва да забравим мача днес, да извлечем поуките и да поправим нашите грешки. Казах и на футболистите, че трябва да излизат на терена със самочувствие", каза още Илиан Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!