Снимка: Булфото

„Това е най-доброто ни полувреме от този полусезон. Може да сме имали и други, сега когато побеждавахме последните мачове, но като желание, като създадени ситуации срещу добър отбор, мисля че можехме да затворим мача, ако Асен Дончев беше вкарал. Но... старите неща, несигурност малко в защитата и допуснахме три грешки и пак не можехме. Николай Златев при един на един можеше да вкара за два на един, но това са неща, които са следствие на цялата ситуация на несигурността на някои моменти в играта." Това каза треньорът на Черно море - Илиан Илиев, след загубата с 2:3 от Арда Кърджали.

"Не можем да се оправдаваме с излизането на единия или втория, има достатъчно футболисти и трябваше да играем по-сигурна защита. Но повтарям - като желание е най-доброто, което сме показвали. Сега да правим анализ на полусезона е трудно. Бяхме четвърти, завършваме седми, значи сме допуснали грешки някъде, но със сигурност не бяхме в най… Ето примерно в момента последните минути искаме да вкараме още един нападател, но ние нямаме. Николай Златев, Асен Дончев - те се справиха момчетата, бориха се. Като цяло това е. Имаше моменти в които можеше да се представим по-добре като отбор, но със сигурност сега не ми се казва. Както казах и преди предните мачове, който не отиде на бараж, значи няма място там", каза още той.

"Видяхте, че в предния мач играехме с петима в защита и пак имахме несигурност. Първото полувреме бяхме много доволни, че не се допусна тази несигурност, която през второто полувреме за 10-ина минути допускаш два гола. Така че от това съм недоволен. Отбор, който иска да играе бараж, не може да допуска такива елементарни грешки в защита и в единоборства. Просто затова не успяхме. Няма значение дали щяхме да отидем на бараж, или в Лига на конференциите", заяви Илиан Илиев.

"Никой нищо не знае за събиране, подготовка. За първи път попадам в такава ситуация, в която никой нищо не знае. Казах им и на момчетата. Нещо се изчаква, трябва да питате ръководството. Нямам право да им казвам нищо, освен че излизат в почивка и евентуално ще комуникират по някакъв начин. Кога започва подготовката... Аз съм вече 8 години и половина тук и никога не сме завършвали първенство без да нямаме нито една контрола, без да се знае нищо какво ще става утре, но като треньорски щаб докато имаме договор, трябва да си изпълняваме задълженията. Изчаква се и не знаем нищо", добави още той.

"Има момчета с изтичащи договори, чужденци, които не знаят какво ще се случи. Васил Панайотов, Цветомир Панов, няколко души с изтичащи договори. Особено за Васко и Цецо толкова години са тук, можеше да им се направи по-различно изпращане, но това са други отношения и неща, които винаги сме се борили в Черно море да ги има. Но това е. Аз съм треньор, търсете ги тях. Имахме идеята, че ще играем в петък, но така се случи, че във вторник евентуално всички ще излязат в почивка“, каза Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!