Илиан Илиев: Подарихме мача на Спартак с нашите несигурности и грешки

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„Аз казах на вашите колеги, за сигурност е мачът. Веднага мога да ви кажа причините за загубата, но като цяло подарихме мача на Спартак с нашите несигурности и грешки, които допуснахме и при първия, и при втория, а и дори и третия гол. Като цяло игрово мисля, че стана мач, особено второто полувреме, когато ние тръгнахме по-масирано да търсим изравняване на резултата." Това каза треньорът на Черно море - Илиан Илиев, след загубата с 0:3 от Спартак във варненското дерби.

"Създадохме доста ситуации и ги изпуснахме, за съжаление. Тази грешка за втория гол просто успокои Спартак, но при два на нула в последните секунди не трябва да оставяме да направят атака, защото каквото и да е, не е приятно да загубиш с три гола, и то дерби. Но това, което направихме второто полувреме, мисля, че статистиката показа, че сме опитвали всичко, за да изравним. Някой път, както се казва, не можеш да отбележиш и особено като вкараш тази несигурност при почти всяко минаване на центъра", добави още той.

"Тази несигурност отзад в защитата ни се отрази на целия отбор. Но пак казвам и без да преувеличавам, на първо гледане две-три думи си казахме и мисля, че допуснахме абсурдни голове. Когато ги допускаш, нямаш минимум шанс да не загубиш", заяви още наставникът на "моряците".

"Казах - като цяло несигурността в защита, и то опитни хора, и то хора, на които сме разчитали в други мачове и са ни били опора. Но да не влизаме в детайли, да не обвиняваме първи, втори, трети. Тази несигурност в защитата ни повлия особено при втория гол, когато имаше време още да опитаме да обърнем мача. Така че подарихме два гола - първия и втория, а за третия вече, естествено, говорим не толкова за разум, колкото емоция“, каза също Илиан Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

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