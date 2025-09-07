Илиан Илиев: Подарихме на Грузия трите гола

Булфото

Селекционерът на националния отбор по футбол – Илиан Илиев, е на мнение, че тимът ни е подарил победата на Грузия. „Лъвовете“ отстъпиха с 0:3 в Тбилиси в световна квалификация, предаде Спортал.

„Не мисля, че сценарият от мача с Испания се повтори. Срещу Испания ни пресираха и отбелязаха рано. Тук в началото пресирахме и създадохме ситуации. Имаше нервност при тях заради резултата, който направиха в първия мач. Направихме перфектни 15-20 минути. Подарихме им трите гола. И първия, и втория, а да не говорим за третия. Това опира до самочувствие. Веднага ни падна тоносът след първия гол. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат добри индивидуалности. Дадохме им да си върнат самочувствието. Видяхме ги, че са нервни. Изкараха си набързо жълти картони. Говорихме и с другите хора в щаба. Преди имаше поне четири дни между мачовете. Сега имахме три и с пътуване. Ивайло Чочев нямаше как да изкара двата мач като титуляр. С Илия имаше същите проблеми. При Васил Панайотов проблемът е, че започнахме с друга схема. Нямаше място за трети халф. Проблемът е психологически. Някои момчета, които показаха самочувствие срещу Испания, тук бяха на коренно различно ниво".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!