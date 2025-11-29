Илиан Илиев: Последните резултати не ни помагат, но колелото се върти във футбола

Булфото

Илиан Илиев, треньор на Черно море, беше доволен от представянето на своя тим, въпреки поражението от Ботев (Пловдив) като гост в двубой от 17-и кръг на Първа лига.



"Ключовото е, че не можахме да вкараме, когато доминирахме. Ботев си вкара ситуациите и победи. Теренът не помогна много, но двата отбора се стараха да играят футбол. За разлика от предния мач, имаше реакция, както се казва – сбихме се. Дадохме битка, но когато Ботев се прибра, трудно намирахме ситуации, въпреки че можехме някои ситуации в атака да ги развием по-добре. Като желание, реакция и характер съм доволен. Има го това, че последните резултати не ни помагат, но колелото се върти във футбола“, започна Илиев.



"Самочувствие, футболистите се влагат сериозно, пресираме, борим се, но ни липсва самочувствие на хората в атака. Днес играхме с 4 чисти офанзивни играчи, но ни липсва индивидуална класа, а при втория им гол не можахме да направим прехода в защита. В последните 30 метра го няма самочувствието, а понякога и класа“, добави още той, цитиран от "Фокус".

