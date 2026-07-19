Илиан Илиев: Равенство, което се чувства като загуба

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изрази сериозно разочарование след равенството 1:1 като гост на Ботев Враца в първия кръг на Първа лига.

"Моряците" водеха с 1:0 в резултата до 95-ата минута, когато с последния удар по топката Мартин Петков изравни резултата, посочва БТА.

"Случват се такива неща, не можем да върнем времето назад. Но трябва да отдадем заслуженото и на играчите, които се бориха. Изкарахме цялата подготовка без контузии, но двама пострадаха в последната тренировка. Мачът завърши равен, но допуснахме гол и сега се чувстваме така, сякаш сме загубили мача. Някои от новите хора се представиха горе-долу добре, но знаем, че могат много повече. Времето няма да ни чака. Трябва да ставаме по-добри всяка следваща. Трябва да играем повече с топката. Ако бяхме си я подали няколко пъти да убием порива на Враца да играе по-директно, може би нямаше да допуснем този гол", каза Илиев.

"Последните две години ни напуснаха повечето от хората, които бяха в основата на второто и третото място. Само Живко Атанасов нямаше да е достатъчен. Да не коментираме публично какво е Васко Панайотов за Черно море - показа с всеки един мач, че е лоялен към клуба", завърши Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

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