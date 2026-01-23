Илиан Илиев: Резултатът стана, защото Етър играха футбол

Булфото

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, заяви, че нападателят Селсо Сидни е контузен, точно както съотборниците си Георги Лазаров и Давид Телеш. Илиев каза, че 6:0 над Етър в приятелския мач не отговаря на показаното на терена.

„Като резултат – знаете, че не е най-важно. Стана такъв резултат, защото Етър играха футбол. И те имаха ситуации, резултатът не отговаря на показаното от двата отбора. Неприятното е, че и Сидни се контузи на загрявката, Лазаров и Телеш също са с травми. Играхме в схема с двама нападатели, а нямаме нападател. Имаше много пространства“.

„Десетина дни тренирахме на сняг, изкуствен терен – футболистите отговориха“.

„Осем момчета от школата играха. Доволни сме от старанието, но контралата е едно, официалните мачове друго. Трябва да са отдадени на футбола“, коментира старши треньорът на Черно море, цитиран от dsport.bg.

