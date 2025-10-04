Илиан Илиев: Трябва да играем със самочувствие, всеки има качества

стоп кадър: Диема Спорт

Илиан Илиев заяви след победата с 3:1 над Монтана като гост от 11-ия кръг на efbet Лига, че най-големият проблем на неговия Черно море си е вътре в отбора – самочувствието. Илиев каза още, че ще му се отрази много добре фактът, че няма да пътува с националния отбор в предстоящата октомврийска пауза. Треньорът на варненци иска отборът му да е свеж в края на полусезона, защото, по думите му, "всичко важно се случва тогава", предаде gong.bg.

„Монтана, откакто е Анатоли (Нанков), а и преди това се опитват да играят футбол. Трябваше да бъдем много внимателни. Целта беше да не допускаме гол първото и второто. Труден противник. Това, което се опитваме да играем, теренът не беше перфектен, но се опитвахме. Поздравления за момчетата. След равния вкъщи, не че ни изненада, но ни посмачка самочувствието“.

„Най-добре е различни хора да вкарват, за всеки отбор е добре. Ние трябва да играем с по-голямо самочувствие, всеки има качества. Като играем настарни и назад, улесняваме противника. При нас проблемът сме си ние. Трудно можем да губим мачове на нашето ниво, когато се отдадем на напрежението, създаваме предпоставки на противника да ни победи“.

„Тайни няма. Единственото е да се подготвим добре, да си починем. В почивките се подготвяме добре. Всичко важно се случва в края на полусезона, трябва да сме готови“.

„Много добре го казахте, вярно е“, каза Илиан Илиев на въпрос „Как ще му се отрази, че няма да пътува с националния отбор в предстоящата пауза.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!