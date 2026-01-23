Илиан Илиев: Усещането ми е, че играем в обедна лига

Снимка: Сайт на Черно море

Треньорът на Черно море изрази недоволство от програмата им в първите два пролетни кръга. В тях „моряците“ ще играят на обед, като първо приемат Спартак в дербито на Варна от 12:30 часа, а после гостуват на Локомотив от 12:00 часа в Пловдив.

„Не знам как ще е в третия кръг и занапред, но имам усещане, че играем в обедна лига, а не в efbet Лига. Трябва да се мисли, когато се определят датите и часовете за мачовете на всеки отбор, за да няма ощетени. При нас първият мач е във Варна, но втория е в Пловдив, и докато се върнем обратно, ще е полунощ“, заяви Илиан Илиев.

Той призна още, че заради болки Давид Телеш и Георги Лазаров ще пропуснат днешния спаринг с Етър от 14:30 часа на стадион „Младост“ във Варна.

На терена обаче след повече от три месеца ще се завърне възстановеният Димитър Тонев. За последно офанзивният полузащитник игра при успеха с 3:1 в гостуването на Монтана, когато откри резултата и изработи втория гол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!