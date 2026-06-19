Илиан Илиев: Васил Панайотов е нужен на Черно море

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Треньорът на Черно море Илиан Илиев даде ексклузивно интервю за Novsport.com. В него специалистът разкри основната си цел по време на предсезонния период и обяви, че желанието му е капитанът Васил Панайотов да остане при „моряците“.

Eто какво заяви Илиев:

Разочарованието от завършека на миналия сезон няма как да е отминало, тъй като не е минало много време, а бяхме много близо до баража за Европа. Съжаляваме, че не стигнахме до този мач, но вече гледаме напред.

Какво сме си говорили с ръководството за новия ми договор, това остава в кухнята на клуба. Имахме обаче достатъчно дълги разговори на 30 и 31 май. Казахме си някои неща и изяснихме някои неща. Виждате, че ключови играчи от последните години ни напуснаха, като това се случи и в по-предния сезон, и на практика ще правим нов отбор.

Сега целта е да намерим и да вземем още няколко нови попълнения, които да имат характери и качества като напусналите. Доста работа ни очаква, а няма много време до старта на новия сезон. Ще се стремим да направим отбор, който с мачовете да набира скорост. Няма обаче да бързаме с привличането на нови попълнения поради риска да не направим грешки, каквито до голям степен допуснахме с някои футболисти през последните години. Знаем с какви финансови възможности разполагаме за определени позиции, но трябва да сведем грешките до минимум, за да направим всичко възможно да създадем боеспособен отбор.

Доста млади момчета тренират с нас, но е трудно само с млади играчи да се направи нов отбор, трябва и опит край тях. При младите ще се види кой как ще се развива и доколко ще се възползва от шансовете, които получава.

За Васил Панайотов имахме разговор с ръководството, след като много основни изпълнители като Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Даниел Мартин, Андреяс Калкан и Асен Чандъров ни напуснаха. Васко е дал много на Черно море, а и има лидерски качества и характер. Аз съм казал моето мнение, че Васил Панайотов е нужен на Черно море в този момент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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