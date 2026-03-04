Илиан Илиев: Важно е играчите на Черно море да се посъбудят

Стопкадър Диема Спорт

Илиан Илиев видя положителни неща в играта на "моряците".

Треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след нулевото равенство срещу Арда у дома. Той сподели пред Диема Спорт, че отборът е вкарал повече характер и хъс.

"Искахме да вкараме малко повече характер и хъс, направихме го. В този момент да посрещнеш Арда, не беше идеалният противник. Важното е да вкараш малко повече себераздаване. Момчетата го направиха. Трябва да играем повече футбол. В моментите, в които успяхваме да преодолеем пресата, създавахме опасности. В края играхме с трима чисти нападатели. От предния мач у дома с Враца, когато играхме предпазливо, е кракча напред. Трябва да подобряваме още, ако искаме да излезем от тази ситуация.

Трябва да играем по-добре по фланговете. Имахме първенства, в които сме имали по 21 центрирания, а днес имаме наполовина. Днес не можахме да завършим. Трябва да създадем повече ситуации на нападателите.

Очакваме да сме по-добри от днес срещу Септември. Надявам се и "Васил Левски" като терен да позволява да се играе повече от днес. Опитваме се всичко да правим. Тези условия не позволяват много да се сваля топката. Ще се опитаме да играем по-добре.

Ние сме обсъдили нещата, няма смисъл да излизат в публичното пространство. Важното е футболистите да се посъбудят. Те се влагат в тренировките, но когато нямаш позитивни резултати, спада тонусът. Днес показахме повече характер", завърши треньорът на Черно море, цитиран и от gong.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!