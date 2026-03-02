Илиан Илиев: Вдигаме главите в Черно море и гледаме напред

Снимка Булфото

Около Илиан Илиев се създаде напрежение, породено от неговото изявление след двубоя с Добруджа. В ексклузивно интервю за Novsport.com треньорът на Черно море обяви, че е концентриран изцяло върху предстоящия сблъсък с Арда в сряда във Варна и изрази надежда, че бронзовите медалисти ще си върнат привлекателното лице на терена.

- Г-н Илиев, защо Черно море още няма победа през тази година?

- Това е неприятно за нас, защото не сме очаквали така да тръгнем през пролетния полусезон. От друга страна обаче го има във футбола, след като не изиграхме по най-добрия начин досегашните четиир мача. Може би, късният изравнителен гол в Пловдив ни подейства психологически и ни падна тонуса, но се надявам по най-бързия начин да си върнем доброто състояние.

- Кое не се получава в играта на Черно море?

- Вижте, за да победиш, трябва да вкарваш голове. Ние пропуснахме да затворим мача срещу Локомотив в Пловдив, после срещу Ботев Враца не създадохме много положения, а срещу Добруджа за пореден път допуснахме попадения от статични положения, което често се случва при нас, и трябва задължително да коригираме.

- След мача в Добрич казахте нещо, което бе разтълкувано от футболните хора като намек за оставка. Каква е ситуацията около Вас?

- Вижте, аз във времето и когато бях в Локомотив Пловдив, и наскоро в националния отбор, усетя ли някъде, че повече нямам работа там, аз си тръгвам, а не подавам оставка. В Черно море станахме втори и трети, постигнахме резултати, печелихме често и губехме рядко. Така играчите придобиха друг манталитет и очакванията към тях станаха по-големи. Приех тежко загубата от Добруджа, както всяка друга, и когато нещата не вървят, естествено, че виновен е треньорът. Затова аз исках да поема вината за всичко, след като няма резултати. Това беше идеята на това, което казах, тъй като аз съм ги избирал тези футболисти, аз ги тренирам и аз решавам кои от тях да играят. Аз трябваше да поема вината и да се разделим. Впоследствие обаче имах доста разговори, осмислихме нещата с Пламен Андреев и моите помощници, и преценихме, че има друг път и сега не е момента да развяваме бялото знаме. Сега е нужно обединение на всички, за да излезем от тази ситуация, тъй като нищо не е загубено и има доста мачове пред нас. Понякога казваме нещо, когато сме нервни, но занапред трябва да сме обединени и да повярваме в себе си, тъй като нашите футболисти са почти същите, които постигнаха успехите в предните два сезона. Така че вдигаме главите и гледаме напред.

- Какъв Черно море искате да видите срещу Арда?

- Срещаме много добър отбор, в който моят колега върши добра работа. Те имат добър отбор и дълбочина на състава, а и самочувствие след последните резултати, и няма да е лесно. Надявам се да успеем да си върнем духа, малко да се успокоим и да се представим на ниво, за да върнем и вярата на нашите фенове в нас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!