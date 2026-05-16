Илиан Илиев: Второто полувреме е срамно за отбор като Черно море

Второто полувреме бе срамно за отбор като Черно море, заяви старши треньорът Илиан Илиев след разгромното поражение с 0:5 срещу Ботев Пловдив в мач от предпоследния кръг на футболното първенство. "Моряците" допуснаха четири попадения след почивката и не успяха да си гарантират петото място в първенството, посочва БТА.

Попитан защо днес Черно море игра слабо, Илиев отговори: "Ако знам отговора, щях да направя промените през второто полувреме. Трябва да отдадем заслуженото на противника. След втория гол стана някакво объркване и ни вкараха още два, което не е типично за нашия отбор".

"Второто полувреме е срамно за отбора на Черно море. Не само в дефанзивен план, а и в двете фази. Още като влязохме във втората четворка направихме няколко мача без допуснат гол, но днес не се получи. Нещо в главите ни се пречупи. Срамно представяне и трябва да го забравим. Не бяхме готови за този мач. Бяхме го прескочили и бяхме на баража, а видяхте това какъв резултат дава", добави той за Диема Спорт.

