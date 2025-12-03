Илиан Илиев: Желанието се отплаща в такива моменти като днес

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев коментира победата на своя тим над Берое, своите 500 мача в елита на българския футбол като наставник и здравословните проблеми на Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев.

„Трудно се издържат 500 мача в българската реалност. Радвам се, че това се случи на стадион, на който съм бил доста време. Сигурно е съдба. Уморен съм от глупостите около футбола, но желанието се отплаща в такива моменти като днес. Не е лесно, но щом имам тръпка, значи не е време за спиране. След загуби понякога съм имал желание да спра, но след няколко дни винаги има желание да вървим напред. За да запазиш баланса трябва да продължиш. Няма проблем някой да ме изпревари в тази класация. Не мога да говоря за себе си. Мъча се да продължавам въпреки трудностите. Хората тук са свидетели през какво сме преминали тук. Изпадали сме и пак сме продължавали. Това е характер и инат в добрия смисъл на думата“, каза Илиев по повод 500-та си срещи като треньор в българския футболен елит, цитиран от БТА.

По повод двубоя с Берое, специалистът заяви: „Получи се двубой с много битка от двата отбора. Ние влязохме в мача по-добре и създадохме ситуации. Те отбелязаха и ние трябваше да си кажем няколко приказки на полувремето и да обърнем. С връщането на Урибе Берое има импулс и това ни се случва вече трети път в шампионата - да се изправяме срещу отбор с нов наставник. Това има отражение. Затрудниха ни и имаха план. Имат бързи играчи и направиха това, което искат. Радвам се, че не ни отбелязаха. Някои наши несигурности при статични положения не ми харесаха, защото имаме по-високи играчи. Има такива моменти. В предните срещи съдбата ни взе, но сега ни го върна.“

„След тези недобри резултати в последно време ни бе нужен този успех. Този резултат трябва да ни успокои. Победата дава самочувствие и се надявам да ни върне към победите“, допълни още наставникът на Черно море.

Той коментира и ситуацията с Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. „Ние трябва да сме позитивни и толерантни като народ. Има много омраза и ако я превърнем в позитивизъм ще бъде добре. Стискаме палци за тези легенди и за всички хора да се възстановят. Те са дали много на футбола“, посочи Илиан Илиев.

