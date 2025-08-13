Илиан Илиев може да надмине Никола Спасов по победи в дербито

Илиан Илиев може да надмине Никола Спасов

Снимка: Сайт на Черно море

Илиан Илиев има възможност да надмине Никола Спасов по победи като треньор на Черно море в дербито на Варна в eлита. До момента двамата имат по три успеха в този специален мач за морската столица.

Покойният Спасов е надделявал два пъти над Спартак в неговия дом с по 1:0. Втората победа на практика осигурява и бронзовите медали на „моряците“ през 2009 година.

Под ръководството на Никола Спасов Черно море печели и най-убедителната си победа над вечния си опонент, постигната с 5:0 на „Тича“. На същия стадион Спасов има и равенство – 0:0.

Илиан Илиев е печелил два пъти на „Тича“ – с 1:0 и 3:2, и веднъж като символичен гост – с 2:0. Той е записал също две равенства – 0:0 на стадион „Спартак“ и 1:1 на „Тича“, и една загуба с 0:1 като гост.

66-ия елитен сблъсък между варненските отбори е в събота от 19:00 часа на стадион „Спартак“. До момента Черно море има 24 победи, 26 равенства и 15 загуби, с голова разлика 75:60.

„Моряците“ са без поражение повече от 18 години и в последните осем двубоя, в които са регистрирали 5 победи и 3 равенства.

Последната победа на „соколите“ датира от 19 май 2007 година – с 2:0 у дома.

