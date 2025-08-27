Илиан Илиев обяви групата на Черно море за мача с Ботев Враца

Снимка: Булфото

Треньорът на „моряците“ Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването си в седмия кръг на efbet Лига. Припомняме, че "моряците" гостуват на Ботев Враца в петък - 29 август, от 19:45 ч.

От групата отпаднаха контузените Цветомир Панов, както и Димитър Тонев, който получи травма на вчерашната тренировка, съобщават от клуба. Аут е и Андреяс Калкан.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Геоги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

