Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Арда

Снимка: ПФК Черно море

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за срещата с Арда от 24-ия междинен кръг на първенството. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак, който ще пропусне следващите два мача на „моряците“ след директния червен картон от гостуването в Добрич.

Неговото място в групата заема младият Кристиан Михайлов, съобщават от клуба.

Срещата на „моряците“ с тима от Кърджали е в сряда - 4 март, от 16 ч. на стадион „Тича“ във Варна.

Главен рефер на двубоя ще е Кристиян Колев, а негови асистенти ще са Йордан Петров и Светослав Енчев. Четвърти съдия ще е Георги Стоянов, а за ВАР ще отговаря Владимир Вълков с асистент Денислав Сталев. Съдийски наблюдател ще е Георги Нарлев.

Цената на билетите за срещата е 8 евро.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреас Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля

