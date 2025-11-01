Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Лудогорец

Булфото

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата на Черно море за домакинството на Лудогорец.

В нея са Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Уеслен Жуниор, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Двубоят от 14-ия кръг на efbet Лигата между „моряците“ и шампионите е в неделя (2 ноември) от 17:45 на стадион „Тича“ във Варна.

Главен съдия на мача е Венцислав Митрев, а негови асистенти - Мартин Венев и Петър Митрев, предаде БТА.

Преди тази среща Лудогорец заема четвъртото място с 23 точки от 12 мача, а Черно море е пети, също с 23 точки, но от 13 изиграни двубоя.

