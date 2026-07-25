Илиан Илиев определи групата на Черно море за варненското дерби

Снимка: ПФК Черно море

Треньорът на Черно море - Илиан Илиев, определи група от 22 футболисти за домакинството на Спартак от втория кръг на първенството.

От нея заради травма отпадна Мохамед Аши и Хорхе Падиля. Сред избраниците на треньора на "моряците" попаднаха Асен Дончев, Ертан Томбак и Селсо Сидней. Последните двама пропуснаха първия мач от сезона заради травми.

Двубоят ще бъде ръководен от Драгомир Драганов, с помощници Христо Хаджийски и Живко Петров. За четвърти рефер бе определен Кристиян Тодоров, а за ВАР ще отговаря Тодор Киров, с асистент Красимир Кръстев.

Черно море приема Спартак в неделя - 26 юли, от 19:00 ч. на стадион "Тича" във Варна.

Групата: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Александър Колев

Редактор "Екип на Петел",

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