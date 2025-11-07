Снимка: ПФК Черно море

Треньорът на Черно море - Илиан Илиев, определи групата за гостуването на ЦСКА 1948.

В нея са Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Уеслен Жуниор, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Аут за срещата са невъзстановените от контузии Димитър Тонев и Берк Бейхан, съобщават от клуба.

Двубоят от 15-ия кръг на efbet Лигата между „моряците“ и столичани е в неделя - 9 ноември, от 15 ч. в Бистрица.

Главен съдия на мача е Димитър Димитров, а негови асистенти - Дарин Иванов и Марио Данаилов.

