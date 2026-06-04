Илиан Илиев остава в Черно море
Снимка Сайт на Черно море
Наставникът на Черно море – Илиан Илиев, ще продължи да води „моряците“ и през новия сезон, научи Gong.bg.
Един от най-опитните треньори в родния елит е приел новото предложение от ръководството на клуба и остава на „Тича“. Двете страни водиха преговори в последните няколко дни, но Илиев е дал своя окончателен отговор вчера.
Старши треньорът на Черно море и екипът му вече работят и по селекцията за новия сезон в efbet Лига.
Илиев е начело на Черно море вече осем сезона и половина.
„Моряците“ започват подготовка за новия сезон на 15 юни. През първата седмица тимът ще се готви при домашни условия, а след това ще замине на лагер в Трявна, където ще протече и основната част от подготовката.
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