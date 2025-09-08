Илиан Илиев подава оставка, ето кой ще е новият национален треньор

Булфото

Раздяла между Илиан Илиев и националния отбор по футбол. "Лъвовете" ще имат нов наставник. Както "Тема Спорт“ написа, трагичното представяне на националния тим постави бъдещето му на поста под въпрос.

Договорът на Илиев с централата бе до края на 2025-а, а световните квалификации приключват през ноември.

Националният отбор е бил разтърсен и от пореден скандал. Това се е случило в мача срещу Испания (0:3). Той е бил между Илиан Илиев и халфа Илия Груев. Полузащитникът дори за кратко е бил отстранен от отбора, но е върнат след намеса на президента Георги Иванов.

България катастрофира в Грузия – 0:3 и във втория мач от световните квалификации. Трикольорите станаха за резил и в Тбилиси с играта си. Те изглеждаха прилично в първите 15-ина минута, но след това допуснаха нелепи голове, като поражението можеше да бъде още по-голямо.

За наследник на Илиан Илиев се спряга Димитър Димитров – Херо.

