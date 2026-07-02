Снимка Сайт на Черно море

Треньорът на Черно море Илиан Илиев празнува рожден ден днес. Той навършва 58 години.

След дни Илиев ще води "моряците" в десети пореден сезон в елита, като в момента той изгражда нов отбор.

Илиан отдавна е увековечил името си в историята на своя роден клуб. Под негово ръководство Черно море за първи спечели сребърни медали в А група, а година по-късно се окичи и с бронзови отличия.

Също днес юбилей отбелязва бившият треньор на "моряците" Георги Иванов-Гонзо. Настоящият шеф на футболната централа става на 50 години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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