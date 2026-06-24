Илиан Илиев премина в турски клуб
Снимка Фейсбук, Biso
Бившият футболист на ЦСКА Илиан Илиев-младши ще продължи кариерата си във втородивизионния турски Истанбулспор, съобщава Spor Depor.
Двете страни са постигнали споразумение относно детайлите на сделката.
Илиан Илиев-младши през миналия сезон игра за ЦСКА, но напусна „червените“, след като договорът му изтече.
През миналия сезон Истанбулспор завърши на единадесето място в турската Лиг 1.
Илиев бе очакван в Черно море, искаше го и Станислав Генчев в Ботев Пд, но явно изборът му е друг.
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