Илиан Илиев премина в турски клуб

Снимка Фейсбук, Biso

Бившият футболист на ЦСКА Илиан Илиев-младши ще продължи кариерата си във втородивизионния турски Истанбулспор, съобщава Spor Depor.

Двете страни са постигнали споразумение относно детайлите на сделката.

Илиан Илиев-младши през миналия сезон игра за ЦСКА, но напусна „червените“, след като договорът му изтече.

През миналия сезон Истанбулспор завърши на единадесето място в турската Лиг 1.

Илиев бе очакван в Черно море, искаше го и Станислав Генчев в Ботев Пд, но явно изборът му е друг.

Редактор "Екип на Петел",

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