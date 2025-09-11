Илиан Илиев призна за напускането си
Булфото
Вече бившият национален селекционер на България Илиан Илиев говори за първи път след раздялата. Той напусна поста във вторник след почти две години на него и само 3 победи в 18 мача, като в поредните нови квалификации, този път за Мондиал 2026, футболистите ни допуснаха две поражения - първо с 0:3 от европейския шампион Испания и после отново с 0:3, но при гостуването на Грузия, предаде Дир.бг.
"След мача с Грузия не съм подал оставка, просто отидох и казах, че трябва да има някаква промяна. За следващите трудни мачове да се поуспокоят футболистите. Просто казах, че си тръгвам. Така са нещата. Ако си подадеш оставка, може би очакваш да не я приемат. Имал съм такъв случай и в друг отбор, когато казах, че си тръгвам, а не съм подавал оставка", каза Илиев в ефира на сутрешния блок на БНТ.
"Не искам да тръгвам в посока кой е виновен и кой не. Важното нещо е да се гледа напред, да има позитивизъм, доверие в този национален спорт. Тъй като както и да погледнем, в каквото и състояние да е националния отбор, България обича футбола и преживява нещата. Аз и моят щаб имахме за цел да се подобрят нещата", добави още той.
"Не мога да тръгна да казвам, че има някакъв проблем в отбора. Както и да погледнем, не сме на нивото на другите отбори в групата. Създадоха се очаквания, което е добре. Хубаво беше да създадем очаквания за класиране на световно, но това е много трудно, макар да остават четири мача и да има теоретична възможност. Нека не правим дълбоки анализи на нашия футбол. Надявам се след време да си върнем самочувствието и качеството като футболна нация, защото в много школи се работи правилно", продължи Илиев.
И изрази мнение, че при идването му в националния отбор през 2023 година, той и щаба му са се заели с работа в една от най-трудните ситуации в историята на родния футбол и подчерта, че на няколко пъти националите почти са напълнили стадиона в Пловдив.
"Както в живота, така и във футбола има моменти, в които трябва да слезеш по-надолу, за да тръгнеш надолу. Когато нямаш резултати, няма как самочувствието ти да е на високо ниво. Надявам се както ние, така и всички, които ще работят след нас, да дават всичко от себе си. Основата е да произвеждаме футболисти и те да се развиват. Имаме качество, но някъде във формирането на футболистите грешим и това дава отражение в националния отбор", смята още Илиев.
Той бе категоричен, че нито Борислав Михайлов, нито Георги Иванов са се месили в избирането на играчи и състав на България, като използва възможността да благодари на всички от БФС, определяйки ги като "големи професионалисти".
"Мога само да пожелая успех на следващите хора. Това е нашият отбор и той трябва да обединява нацията. За нас беше удоволствие да работим, знаехме, че ще е трудно. Във времето имаше една апатия към националния, никой не се интересуваше, а сега пак започнаха да се интересуват хората. Нещата могат да се променят само с позитивизъм", обобщи ситуацията той.
А за финал, без да споменава имена, премина към темата "клубен футбол" и заяви, че в България има някои отбори, които изявяват големи амбиции, ала без да налагат нито един млад футболист, добавяйки, че се гордее, че талантливи играчи получават шанс и се развиват под негово ръководство в Черно море.
