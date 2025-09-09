Илиан Илиев се раздели с националния отбор на България

Снимка Булфото

Това, което се очакваше в родния футбол, вече е факт.

След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщи сайтът на БФС.

"БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания. От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации", гласи още официалното съобщение, пише Sportal.bg.

