Илиан Илиев след поражението от Арда: Неприятен резултат

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от осминафиналите на турнира за Купата на България срещу Арда, завършила 3:0 за кърджалийския тим.

Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Неприятен резултат. Аз го казах и на вашите колеги, че това, което може би предния път ни даде теренът и условията, сега ни го взе. Предвид на това, че Арда, според условията, се изиграха мача правилно. Прибрани, чакаха си момента, вкараха, поведоха. После вие видяхте - абсурден втори гол в началото на второто полувреме, който ни смачка цялата психика и позитивизъм, които искахме да вкараме, за да можем да обърнем мача.

И така, мисля, че на този терен, когато имаш гол аванс и се прибереш, винаги е трудно на отбора, който гради, както беше и в предния мач. Така, че може само да честитим и да съжаляваме, че не успяхме да се съберем да изиграем този мач добре, тъй като аз го казах и на вашите колеги, че имахме някои неща през седмицата, които не ми харесаха. Това, че някои футболисти пътуват веднага след мача на някъде, винаги има нещо на втори план и, както се казва, мача може би някои го бяха изиграли предварително. Като полусезон – ние не показахме това постоянство, което трябва да показваме.

След добри мачове следва не толкова добър, както в случая. Така, че ние трябва да имаме повече постоянство. Не може 12-13 човека да дърпат колата. И тези останалите, с някои от тях искаме да се разделим, но те не искат да се тръгват, тъй като Варна е добър град за живеене. И ако тези другите, които са тук, освен тези другите 12-13 не се събудят пак ще е същото – няколко добри мача, пак надолу. Някои от футболистите, които постоянно играят, постоянно са на ниво, няма как да издържат целия сезон. Естествено, в тези моменти трябва да влязат някои другите да ги заместят. И тези другите отсъстват.“, предаде БТА.

