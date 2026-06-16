Илиан Илиев тества юноша на Арсенал

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

19-годишният Теодор Минчев (вдясно на снимката), който започна лятна подготовка с Черно море е юноша на Арсенал, като е преминал и през академиите на Суонзи и Борнемут. Той има и български паспорт.

Минчев ще изкара проби, преди Илиан Илиев да прецени дали ще му свърши работа.

Възможно е той да пътува с "моряците" за лагера в Трявна в неделя и там да участва в контроли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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