Илиан Илиев уважи спортен празник в "Аспарухово"

Снимка Фейсбук, Ивайло Маринов

Спортен празник „Играй футбол, сбъдни мечтите си!“ събра отборите на шест училища в двора на ОУ „Христо Ботев“ в район „Аспарухово“!

Проявата, в рамките на инициативата „Отворени дни на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ - район „Аспарухово“ с подкрепата на дирекция „Спорт“ към Община Варна, се провежда за девета поредна година между училищата в района - ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Капитан Петко войвода“, НУ „Васил Левски“ и СУ „Любен Каравелов“. За втора поредна година имахме две гостуващи училища - ОУ „Свети Климент Охридски“ в с. Дъбравино, община Аврен и СУ „Димчо Дебелянов“, което ни гостува всяка година!

Това написа в личния си профил във фейсбук кметът на "Аспарухово" Ивайло Маринов.

Ето как продължава публикацията:

Специален наш гост беше треньорът на ФК „Черно море“ Илиян Илиев, заедно с част от своя треньорски екип и футболисти от клуба.

Срещите преминаха с много настроение, а домакините за поредна година завоюваха шампионската титла. Поздравления за всички участници, бяхте невероятни!

Благодаря на г-жа Ангелина Денчева - директор на ОУ „Христо Ботев“ и целия екип за перфектната организация и за това, че превърнаха този спортен празник в традиция. Благодаря също на директорите на всички училища, които приветстват и всяка година участват в проявата.

Всички участници получиха медали и подаръци, а отборите - купи и топки, осигурени от Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Район „Аспарухово“.

